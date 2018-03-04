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В России запущен в производство ракетный комплекс «Авангард»

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Фото: Минобороны РФ
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Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запущен в России в серийное производство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его данным, новейшая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо прочего, ракетный комплекс «Кинжал» в настоящее время находится в войсках России.

О созданных в России новейших образцах вооружения — гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и авиационном ракетном комплексе «Кинжал» 1 марта в своем послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин.

В интервью американскому телеканалу NBC российский президент заявил, что испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в России в ответ на шаг американской стороны, прошли успешно.

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