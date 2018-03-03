Эксперт: от российского комплекса «Кинжал» нет защиты

От нового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», разработанного в России, нет защиты, заявил военно-дипломатический источник.

«От российского комплекса «Кинжал», со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

По его словам, хорошими целями для «Кинжала» являются военно-морские группировки, батальонные группировки и все позиционные районы ПРО.

Эксперт отметил, что использовать против «Кинжала» новейшие американские системы ПРО всё равно что стрелять по самолетам из рогатки.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин презентовал новые образцы вооружений в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства объяснил разработку оружия необходимостью восстановить баланс сил в мире.