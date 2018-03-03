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Более 130 тыс. человек участвуют в митинге в поддержку Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 130 тыс. человек участвуют в митинге в поддержку Владимира Путина на территории спорткомплекса «Лужники». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на территории спорткомплекса «Лужники» проходит митинг «За сильную Россию» в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина. На данный момент в мероприятии принимают участие более 130 тыс. человек.

Также Ирина Волк отметила, что безопасность и охрану правопорядка обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что  Владимир Путин совместно с с национальной сборной по хоккею, завоевавшей золотые медали Олимпиады в Пхенчхане, спел гимн в ходе митинга в свою поддержку в московских «Лужниках».

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