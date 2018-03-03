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Путин заявил о стремлении сделать Россию яркой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил о стремлении сделать Россию яркой и устремленной в будущее.

Соответствующее высказывание прозвучало на митинге в поддержку Путина, который проходит на стадионе «Лужники».

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки», — подчеркнул Путин. 

Как писал портал iz.ru, пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов ранее заявил, что на митинге ожидается присутствие 130 тыс. человек.

Выборы президента пройдут в России 18 марта. Подробная информация о ходе подготовки к голосованию и кампаниях восьми кандидатов доступна в сюжете портала iz.ru.  

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