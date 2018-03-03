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Путин поздравил болгар с годовщиной освобождения от османского ига

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин направил болгарскому главе государства Румену Радеву телеграмму, в которой поздравил его со 140-й годовщиной освобождения Болгарии от османского ига. 

Он напомнил о «подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, плечом к плечу сражавшихся на Шипке и под Плевной», и выразил уверенность в том, что общие исторические традиции продолжат служить развитию сотрудничества между Россией и Болгарией. 

Путин также пожелал болгарскому президенту здоровья и успехов, «а братскому народу Болгарии — благополучия и процветания». 

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты — 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова из телеграммы. 

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