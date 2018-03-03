Путин прибыл на проходящий в «Лужниках» митинг

Владимир Путин, являющийся кандидатом в президенты РФ, посетил митинг, проходящий в субботу, 3 марта, в «Лужниках».

Ранее в предвыборном штабе главы государства заявляли, что в акции примут участие не менее 100 тыс. человек.

Митинг проходит под лозунгом «За сильную Россию!». Ожидается, что к участникам акции обратятся доверенные лица действующего главы государства, в том числе режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, кардиохирург Лео Бокерия и многие другие, передает ТАСС.

Аккредитацию на митинг получили 299 российских и 125 иностранных журналистов, среди которых представили США, Германии, Испании, Японии, Великобритании, Франции, Дании, Китая.