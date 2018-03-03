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Минобороны заявило о создании США «заповедника террористов» в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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США создали в подконтрольной себе зоне на западе Сирии «заповедник для террористов», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 км в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Всё это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — приводит «РИА Новости» заявление замминистра в эфире «России 24».

Фомин отметил, что США не дают доступ гуманитарным конвоям в лагерь беженцев Рукбан, который находится рядом с Эт-Танфом. В результате действий США в этом районе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, добавил он.

Напомним, в феврале официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что тяжелая ситуация для населения Сирии сложилась в районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и отряды вооруженной оппозиции. По его словам, в этом районе террористы продолжают удерживать до 60 тыс. беженцев при полном попустительстве со стороны США.

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