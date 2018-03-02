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Под обстрел боевиков попал центр примирения в Дамаске

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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В Сирии под обстрел боевиков попало здание российского Центра примирения враждующих сторон, сообщил его начальник генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки  совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон», — уточнил он.

Несмотря на режим прекращения огня, круглосуточно отмечаются провокации как в Восточной Гуте, так и в провинциях Алеппо и Латакия.

Обстановка в районе гуманитарного коридора в сирийской Восточной Гуте остается напряженной, подступы к нему регулярно обстреливаются снайперами, сообщает «Интерфакс» со слов генерала.

По словам Евтушенко,  на горячую линию центра поступают сообщения от жителей Восточной Гуты. Мирные люди рассказывают о невыносимых условиях жизни и о репрессиях со стороны боевиков.

Боевики не дают жителям покинуть опасную зону, и люди пытаются прорываться другими путями, минуя гуманитарный коридор, отметил Евтушенко.

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