Первый в ФРГ паспорт болельщика ЧМ-2018 торжественно вручили в Берлине

Первую в Германии персонифицированную карту зрителя чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, так называемый паспорт болельщика (FAN ID), торжественно вручили в Российском доме науки и культуры в центре Берлина в пятницу, 2 марта.

Паспорт болельщика жителю Берлина Кристофу Ладвайну торжественно вручил посол России в Германии Сергей Нечаев. Также в мероприятии приняли участие вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох, президент Берлинского футбольного союза Бернд Шульц.

Вице-президент Немецкого футбольного союза отметил, что футбол остается одной из тех немногих вещей, которые объединяют все культуры и религии, а также выразил надежду, что футбол поможет России и Германии сблизиться во многих вопросах.

Кристоф Ладвайн отметил, что планирует посетить около трех матчей в рамках ЧМ-2018, на которые уже приобрел билеты. Немецкая сборная должна будет сыграть матчи в Москве, Сочи и Казани. Также Ладвайн отметил, что хотел бы посетить Нижний Новгород вместе с друзьями.