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Первый в ФРГ паспорт болельщика ЧМ-2018 торжественно вручили в Берлине

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Первую в Германии персонифицированную карту зрителя чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, так называемый паспорт болельщика (FAN ID), торжественно вручили в Российском доме науки и культуры в центре Берлина в пятницу, 2 марта.

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Паспорт болельщика жителю Берлина Кристофу Ладвайну торжественно вручил посол России в Германии Сергей Нечаев. Также в мероприятии приняли участие вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох, президент Берлинского футбольного союза Бернд Шульц.

Вице-президент Немецкого футбольного союза отметил, что футбол остается одной из тех немногих вещей, которые объединяют все культуры и религии, а также выразил надежду, что футбол поможет России и Германии сблизиться во многих вопросах.

Кристоф Ладвайн отметил, что планирует посетить около трех матчей в рамках ЧМ-2018, на которые уже приобрел билеты. Немецкая сборная должна будет сыграть матчи в Москве, Сочи и Казани. Также Ладвайн отметил, что хотел бы посетить Нижний Новгород вместе с друзьями.

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