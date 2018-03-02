Санитарку интерната в Сибири проверяют после травмы ребенка-инвалида

В Томской области сотрудницу дома-интерната подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка-инвалида, малолетний получил перелом бедра.

По данным следствия, санитарка Тунгусовского детского дома-интерната, действуя небрежно, бросила ребенка на кровать. В результате воспитанник получил телесные повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Об этом пишет «Сибирское агентство новостей».

Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей было возбуждено в МВД, однако по решению прокуратуры материалы переданы в следственный комитет.

В рамках дела назначена судебная медицинская экспертиза, следователи опрашивают свидетелей.