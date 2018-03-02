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Меры безопасности в Москве усилят в связи с ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Меры безопасности в столице будут усилены с 25 мая по 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, правоохранители и органы исполнительной власти Москвы отработали основные меры безопасности во время Кубка конфедераций в 2017 году.

«Во время проведения матчей чемпионата в Москве будут введены усиленные меры безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 года. В указанный период вводятся контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры», — отметил Черников в интервью «РИА Новости».

Ранее футбольный эксперт рассказал порталу iz.ru о шансах российской сборной выйти из группы на ЧМ-2018.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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