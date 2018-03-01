Эксперт рассказал о шансах России выйти из группы на ЧМ-2018

Сборной России по силам выйти из группы на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил основатель и генеральный директор итальянской статистической компании Wyscout Маттео Камподонико. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Я желаю удачи сборной России. Та группа, в которую попали, [вашей сборной] вполне в принципе это по силам», — сказал Камподонико, отвечая на вопрос корреспондента МИЦ «Известия» о фаворитах мундиаля.

Сервис Wyscout позволяет не только узнать индивидуальную статистику каждого профессионального футболиста и сравнивать его с другими игроками. У клиентов компании есть возможность «составлять» из игроков команды, просчитывая их общую эффективность.

«Сложно, конечно же, предугадать [фаворита], имея даже точные статистические данные. <...> Когда [в отборочных ЧМ2018] было два матча Италия-Швеция, по «теоретическим голам» они должны были закончиться со счетом 6:0. А мы выбыли. <...> Ушел сразу же тренер, ушел президент федерации. По статистике они не должны были уходить. <...> В целом средний уровень футбола поднимается, потому что футбол становится более глобальным видом спорта. Многие игроки играют в сборных других стран. Поэтому очень сложно сделать какой-то прогноз заранее», — сказал Камподонико.

Статистическая компания Wyscout подписала 1 марта соглашение с изданием «Спорт-Экспресс». Руководство российского СМИ надеется, что предоставляемые итальянской компанией статистические сервисы увеличат ее аудиторию, которая сейчас совокупно составляет около 1 млн человек.

Компания Wyscout занимается футбольной статистикой 14 лет. Ее услугами пользуются свыше 7 тыс. клиентов в 90 странах. Среди них, по словам директора компании, 70% команд стран – участниц ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня. В тот же день пройдет первый матч российской сборной — с командой Саудовской Аравии. Групповой этап чемпионата, в течение которого пройдут 48 матчей, завершится 28 июня. Плей-офф стартует 30 июня с раунда 1/8 финала.