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«Спорт-Экспресс» подписал соглашение о сотрудничестве с WyScout

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Известное российское спортивное издание «Спорт-Экспресс» и итальянская статистическая компания WyScout подписали соглашение о сотрудничестве. Договор был подписан 1 марта.

Российское издание получит доступ как к обычной, так и продвинутой статистике, без которой сегодня невозможно освещать спортивные события. Соглашение призвано поднять на новый уровень освещение футбола в России.

Итальянская компания, в свою очередь, получит в лице «Спорт-Экспресса» надежного партнера на территории страны, который предстоит принять главное футбольное событие четырехлетия — чемпионат мира. «Спорт-Экспресс» является одним из самых популярных спортивных изданий в России. Ежедневная аудитория составляет около 1 млн человека. Газета выходит с понедельника по субботу и распространяется более чем в 300 российских городах.

WyScout была создана в 2004 году и за 14 лет работы зарекомендовала себя как ведущая компания, занимающаяся скаутингом и анализом футбольных матчей.

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