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Минобороны США не удивили заявления Путина о новейшем оружии России

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В министерстве обороны США заявили, что не удивлены словами президента Владимира Путина о новейшем вооружении России, которые прозвучали во время его ежегодного послания Федеральному собранию.

«Американский народ может быть спокоен, потому что мы полностью подготовлены», — сказала официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила в ходе брифинга.

Представители СМИ попросили её прокомментировать слова российского лидера о том, что появление новых вооружений обусловлено планами американской администрации по укреплению стратегического арсенала США.

«Наша ПРО… Они (Россия. –  iz.ru) прекрасно знают, что это не против них. Наша система противоракетной обороны — она не против России. Мы должны иметь эффективное средство сдерживания», — отметила Уайт.

В свою очередь, Госдепартамент США в связи с заявлениями президента РФ о новых системах вооружений обвинил Россию в нарушении международных договоров.

Посольство России в Соединенных Штатах Америки отреагировало на антироссийскую риторику.

Глава дипмиссии Анатолий Антонов отверг обвинения Госдепа в нарушении Москвой договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

По его словам, внешнеполитическое ведомство США плохо владеет ситуацией в вопросах российско-американских соглашений, которые касаются проблем разоружения и контроля над вооружениями.

«В послании Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД», — отметил посол.

Антонов добавил, что у России также есть «серьезные озабоченности» по выполнению условий данного договора со стороны Вашингтона.

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