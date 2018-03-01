На украинской границе задержан житель Белоруссии с георгиевской лентой

На белорусско-украинской границе госпогранслужба Украины задержала гражданина соседнего государства. В салоне его машины на зеркале заднего вида была обнаружена георгиевская ленточка.

«Иностранец и сообщение о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного статьей «Изготовление и пропаганда георгиевской ленты», направлены в нацполицию», — говорится в официальном сообщении погранслужбы.

Инцидент произошел в международном пункте пропуска «Доманово».

Напомним, закон «О запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты» вступил в силу на Украине с 15 июня прошлого года.

Символ Победы теперь запрещено носить на вещах, одежде, крепить на автомобиле, изображать его на плакатах и открытках, использовать на массовых мероприятиях. За нарушение данного закона предусмотрен штраф от 850–2550 гривен (примерно от $30 до $100) или административный арест сроком до 15 суток.

Как писал портал iz.ru, первый штраф за ленточку был выписан на Украине в годовщину начала Великой Отечественной.