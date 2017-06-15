Закон «О запрете на ношение и пропаганду» георгиевской ленты на территории страны вступил в силу на Украине с 15 июня. Об этом сообщило официальное издание Верховной рады «Голос Украины».

Символ Победы теперь запрещено носить на вещах, одежде, крепить на автомобиле, изображать его на плакатах и открытках, использовать на массовых мероприятиях, сообщает телеканал «Звезда». За нарушение данного закона предусмотрен штраф от 850–2550 гривен (от 50 до 150 минимумов доходов граждан) или административный арест сроком до 15 суток. Повторное нарушение закона предусматривает наказание в виде штрафа от 2550 до 5100 гривен. Георгиевская лента или предметы с ее изображением будут подлежать изъятию.

Вместе с тем закон не будет распространяться на участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие знаки отличия. Также использование георгиевской ленты допускается в рамках экспозиции музеев, библиотечных фондов, произведений искусства, научной деятельности и на оригиналах боевых знамен.

Соответствующий законопроект был подписан украинским президентом Петром Порошенко 12 июня.