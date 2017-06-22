Гражданка Украины получила первый штраф за ношение георгиевской ленты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель нацполиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел в городе Днепре в ходе мероприятий ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны. Полицейские изъяли у женщины георгиевскую ленту и выписали ей штраф после составления протокола по статье Кодекса Украины об административном правонарушении «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты», сообщает телеканал «360».

Закон о запрете георгиевской ленты на Украине вступил в силу 15 июня 2017 года. Он касается публичной демонстрации и распространения символа победы, изображения его не должно быть на плакатах, наклейках, открытках и в СМИ.