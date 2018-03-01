Подростки устроили перекур у Вечного огня в Минеральных Водах

В Минеральных Водах три девушки устроили перекур возле мемориала «Огонь вечной славы». Фото куривших подростков появилось в социальных сетях.

Как отмечает NewsTracker, пользователи Сети в основном раскритиковали поступок подростков. Они отметили, что девушки осквернили памятник, построенный в честь людей, сражавшихся за родину. Некоторые пользователи возмутились тем, что нарушительниц фотографировали, вместо того чтобы пресечь их действия.

В правоохранительных органах в свою очередь заявили, что проверку инцидента проводит городской отдел МВД. По результатам будет принято процессуальное решение.

В конце января портал iz.ru сообщал о том, что в райцентре Абинск Краснодарского края задержаны школьницы за то, что танцевали у Вечного огня и плевали в него.