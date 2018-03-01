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Большинство россиян планируют дарить подарки на 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Подарки на восьмое марта планируют подарить 82% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) в преддверии Международного женского дня.

Примечательно, что подарки собираются дарить как мужчины (80%), так и женщины (62%). Цветы на 8 марта в качестве подарка рассматривают 28% опрошенных, одежду и нижнее белье — 16%, ювелирные украшения — 13% респондентов и 12% — парфюм. Кроме того, бытовую технику и электронику планируют дарить 9% опрошенных, столько же — сладкие подарки, а также 8% подарят сертификаты на услуги.

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Среди подарков к празднику значительно увеличилась популярность кондитерских изделий: в 2017 году в качестве подарка сладости рассматривали лишь 2% опрошенных. В ассоциации считают, что это связано с появлением большого числа интернет-магазинов, в которых представлены сладости ручной работы, а также небольших кондитерских, которые осуществляют доставку продукции после заказа онлайн, сообщает RT. Для женщин самыми желанными подарками, согласно опросу, являются серьги, золотые кулоны, духи, смартфоны, сертификаты на массаж и спа-услуги.

Покупать подарки россияне собираются как в магазинах (64%), так и в Сети (28%). Также многие планируют сделать подарок собственными руками. Средний чек на подарок к Международному женскому дню составит 1,9 тыс. рублей. Потратить на него от 1 тыс. до 3 тыс. рублей готовы 38% респондентов, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей готовы отдать 24% опрошенных, 6% участников анкетирования — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, больше 10 тыс. рублей готовы заплатить за подарок лишь 3% опрошенных. Сэкономить и ограничиться подарком стоимостью до 1 тыс. рублей решили 29% респондентов. По оценкам экспертов, всего россияне потратят на подарки к 8 марта около 31 млрд рублей, 8,6 млрд рублей из которых — на покупки в интернете.

Опрос проводился среди 12 тыс. клиентов крупных торговых сетей и онлайн-ретейлеров.

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