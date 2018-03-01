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Более 1,7 тыс. точек по продаже цветов откроют в Москве к 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 1,7 точек по продаже цветов будут работать в Москве накануне Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Праздничные букеты к 8 марта горожане смогут приобрести в цветочных киосках, в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов и в специальных павильонах в торговых центрах и гипермаркетах.

Накануне праздника наибольшей популярностью у жителей Москвы пользуются тюльпаны и мимозы, тогда как в обычные дни чаще раскупают хризантемы, гвоздики и розы. Также отмечается, что около 70% всех цветов поступают в магазины из-за границы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что к Международному женскому дню 8 марта Москву украсят более 500 поздравительных открыток с изображением цветов и поздравлениями.

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