Прямой эфир

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с Международным женским днем 8 Марта. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он напомнил, что на следующей неделе россияне будут работать только с понедельника, 5 марта, по среду, 7 марта, а затем последуют четыре выходных дня в честь праздника 8 Марта, который в этом году приходится на четверг. Шкловец также отметил, что среда как предпраздничный день будет сокращена на один час.

Чиновник пояснил, что, поскольку 8 Марта в этом году приходится на четверг, разрыв между праздничным днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января текущего года, который выпал на 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать подряд четыре дня за счет обычных выходных 10 и 11 марта, сообщает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сергиев Посад вошел в топ-10 городов для поездок на 8 Марта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля и 8 Марта
Гидрометцентр пошутил о погоде в Москве на 8 марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017