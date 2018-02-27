Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в связи с Международным женским днем 8 Марта. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он напомнил, что на следующей неделе россияне будут работать только с понедельника, 5 марта, по среду, 7 марта, а затем последуют четыре выходных дня в честь праздника 8 Марта, который в этом году приходится на четверг. Шкловец также отметил, что среда как предпраздничный день будет сокращена на один час.

Чиновник пояснил, что, поскольку 8 Марта в этом году приходится на четверг, разрыв между праздничным днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января текущего года, который выпал на 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать подряд четыре дня за счет обычных выходных 10 и 11 марта, сообщает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сергиев Посад вошел в топ-10 городов для поездок на 8 Марта.