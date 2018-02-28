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Более 500 поздравительных открыток украсят Москву к 8 марта

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Более 500 поздравительных открыток украсят Москву к Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Сообщается, что на городских улицах появятся открытки с изображением букетов и поздравлениями в адрес женщин. Увидеть их можно будет на киосках «Пресса», на остановках общественного транспорта, обычных и цифровых билбордах на проспекте Мира, а также вдоль Варшавского, Каширского, Ленинградского и Звенигородского шоссе.

Также сообщается, что поздравительные плакаты разместятся на афишных стендах города, а на домах № 8 и № 28 на Новом Арбате и на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице с вечера 7 марта можно будет увидеть видеоролики со сменяющими друг друга цветочными композициями. Украшать столицу к празднику начнут уже в ближайшие выходные.

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