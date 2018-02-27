Сергиев Посад вошел в топ-10 городов для поездок на 8 Марта

Подмосковный город Сергиев Посад вошел в десятку популярных у туристов городов для поездок на 8 марта. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru. При составлении списка учитывалось количество забронированных номеров на 7–12 марта.

Сергиев Посад занял восьмую строчку. По данным сервиса, туристы бронируют жилье для отдыха в марте в среднем на две ночи, а сутки проживания в этом городе обходятся в 3 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге у Петербурга, второе — у Москвы, третье — у Казани. Кроме этих городов в десятку вошли Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Выборг и Тверь, сообщает «Подмосковье сегодня».

Портал iz.ru 21 февраля публиковал результаты исследования tvil.ru о том, какие города являются самыми популярными для путешествий с детьми на выходные дни. На первых местах расположились Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань.