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Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для поездок с детьми на выходные

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Нижний Новгород включен в пятерку самых популярных российских городов для путешествий с детьми на выходные дни. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru.

Также среди лидеров оказались Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Далее следуют Кострома, подмосковная Коломна, Великий Новгород, карельский Олонец и Великий Устюг.

Что касается поездки в Нижний Новгород, то, как подсчитали аналитики агентства, в среднем жилье там в праздничные дни будет стоить 2,5 тыс. рублей в сутки. В Сочи оно обойдется уже в 4 тыс. рублей, в Петербурге — 3 тыс. рублей в сутки, сообщает ИА «НьюсНН».

Агентство ТурСтат ранее признавало усадьбу Рукавишниковых в Нижнем Новгороде одним из пяти лучших музеев-усадеб России для праздника на Новый год. Кроме того, город вошел в десятку самых романтичных городов для поездок на День всех влюбленных. Список был составлен аналитиками сервиса tvil.ru.

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