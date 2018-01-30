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Нижний Новгород может стать частью Золотого кольца России

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Власти Нижнего Новгорода готовят документы для подачи заявки на включение города в Золотое кольцо России. Попытаться стать частью знаменитого маршрута в региональном правительстве решили после того, как Министерство культуры объявило о старте приема заявок от муниципалитетов.

Как поясняет ИА «НьюсНН», в год планируется включать в среднем по одному новому городу. Поэтому в этом году за право войти в маршрут поборется Нижний Новгород, в следующем — Городец, а затем — Арзамас.

Включение Нижнего Новгорода в Золотое кольцо ранее обсуждалось в федеральном ведомстве. Планировалось, что город попадет в проект уже к концу 2018 года. Причины, по которым этого не произошло, не назывались. Сейчас ни один из городов Нижегородской области не входит в Золотое кольцо.

Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов:  Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Кострома, Ростов Великий, Иваново, Ярославль, Суздаль и Владимир.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в маршрут может быть включена подмосковная Коломна. Решение будет принято весной.

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