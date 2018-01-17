Коломна может войти в список городов Золотого кольца

В число городов Золотого кольца могут включить подмосковную Коломну. Решение об этом будет принято в марте-апреле. О том, что Коломна может получить новый статус, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов, а на очереди — еще около 10 населенных пунктов. Среди них, кроме Коломны, Тула, Углич и Мурманск, передает «Подмосковье сегодня». Также список могут дополнить Зарайск и Серпухов.

В администрации полпреда президента в ЦФО отмечали, что Московская область имеет большие перспективы в сфере туризма, поскольку 20% всех культурных объектов страны приходятся именно на этот регион.

Кроме того, в Подмосковье находится 6 тыс. исторически значимых объектов, а каждый год в регионе проводится около 100 мероприятий. Всего действует около 200 туристических маршрутов.