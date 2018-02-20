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Сахалин включен в топ-50 самых популярных у туристов регионов РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Сахалин занял 47-е место в рейтинге самых популярных у туристов регионов России по итогам 2017 года. Его составило аналитическое агентство «Турстат».

Как отмечает ИА SakhalinMedia, в прошлом году остров посетили более 170 тыс. туристов, из которых 18 тыс. — иностранцы.

Самыми популярными туристическими регионами России стали Краснодарский край, куда за прошлый год съездили 15,8 млн туристов, Московская область — с 14,1 млн туристов и Республика Крым, которую посетили 5,4 млн путешественников.

В десятку лучших также вошли Приморский край, Владимирская область, Татарстан, Ярославская область, Вологодская область, Тюменская область и Свердловская область.

Эксперты отметили, что Карачаево-Черкесия, Ярославская область и Приморский край показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма за 2017 год среди самых популярных туристических регионов. В целом же в прошлом году по России путешествовали на 3% больше туристов, чем в 2016 году.

Агентство отмечает, что Москва и Санкт-Петербург не были включены в рейтинг «Турстата».

Портал iz.ru сообщает, что ранее Сахалин был включен в топ-15 самых удивительных туристических маршрутов в мире. Рейтинг составлен американским изданием TravelPulse. В нем Сахалин расположился на шестой позиции.

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