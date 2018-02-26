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Составлен рейтинг десяти самых популярных иномарок у россиян

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Sotiriou
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Рейтинг иномарок, более всего распространенных в России, составили аналитики агентства «Автостат».

Ford Focus оказался на российском рынке на первом месте в топ-10. На 1 января текущего года в стране было зарегистрировано 715 тыс. автомобилей этой марки.

Toyota Corolla c результатом 699 тыс. единиц занимает вторую строчку. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris. На начало года в России их насчитывалось 674 тыс. автомобилей.

Также в пятерку вошли KIA Rio (653,7 тыс. штук) и Renault Logan (639 тыс. штук). Десятку замыкают Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

В общей сложности в РФ насчитывается 26 млн легковых машин иностранного производства, то есть 61% от всего объема российского парка автомобилей, сообщает телеканал «360».

Напомним, из результата опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следует, что в 2017 году россияне чаще всего тратились на такие крупные покупки, как мобильный телефон, автомобиль и телевизор.

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