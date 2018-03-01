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Венедиктов заявил о поддержании прямого диалога между США и Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия поддерживала и продолжит поддерживать прямой диалог с США. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

По его словам, российская сторона готова продолжать поддерживать прямой диалог с Соединенными Штатами, однако отметил, что его глубина и продуктивность зависит от готовности США к равноправному диалогу и учете двусторонних интересов.

Кроме того, Венедиктов подчеркнул, что перспективы улучшения отношений США и Евросоюза с Россией в Совете безопасности оценивают «со сдержанным оптимизмом».

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 24 по 26 апреля 2018 года в Сочи пройдет Конференция по вопросам безопасности под эгидой Совета безопасности России, на которой главной темой обсуждения станет международный терроризм.

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