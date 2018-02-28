Патриарх Кирилл провел благодарственный молебен для сборной РФ по хоккею

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен в храме Христа Спасителя с участием российских олимпийцев. Также предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) назвал чудом победу сборной России в финале Олимпиады.

«Я бы сказал больше, эта победа очень нужна была нашему народу. Вы знаете, что с нами происходит. Я сердечно благодарю вас за всё, что вы сделали, за этот подвиг», — сказал он.

По его словам, победа «поддержала дух нашего народа». «Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру», — отметил патриарх. Глава РПЦ призвал олимпийцев «поблагодарить Господа за то, что он приклонил милость и к команде нашей, и к стране нашей».

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх впервые с 1992 года завоевала золотые медали. В финале россияне в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды победителям и призерам Олимпийских игр, а также поблагодарил хоккеистов за исполнение гимна страны.

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