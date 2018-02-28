Прокуратура закончила проверку фильма «Смерть Сталина»

Прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина». 23 января у ленты отобрано прокатное удостоверение по России.

Оснований для дополнительных мер реагирования нет, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Как писал iz.ru, ранее министр культуры Владимир Мединский отметил, что представители старшего поколения могли воспринять фильм как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал фильм «омерзительным».