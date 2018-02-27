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Пожигайло назвал бредом идею не снимать в госкино критикующих РФ актеров

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Предложение отказаться от участия критикующих Россию актеров в съемках фильмов, финансируемых из госбюджета, является «полным бредом», заявил член общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло. 

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев после высказывания актера Алексея Серебрякова о хамстве как национальной идее России. 

По мнению Пожигайло, Серебряков не намеревался кого-либо оскорбить и его высказывание нельзя считать антироссийским, а позиция — объяснима. 

«Это полный бред... Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях энкавэдэшных доносов, когда начинают травить. Это подло, низко и неправильно», — приводит слова Пожигайло «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, актер Серебряков 20 февраля в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». 

После этого Сухарев в интервью RT призвал министра культуры России Владимира Мединского не задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами.

По его словам, он направил в министерство соответствующее предложение. В ведомстве в понедельник заявили, что пока не получили рекомендаций Сухарева. 

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