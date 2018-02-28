«РИА Новости» составило список критикующих Россию актеров

Заявление актера Алексея Серебрякова о том, что национальной идеей России является «сила, хамство и наглость», вызвало широкий общественный резонанс. Многие коллеги по цеху подвергли критике Серебрякова, а депутат Госдумы Иван Сухарев и вовсе предложил не допускать к съемкам в фильмах с госфинансированием актеров, критикующих страну.

В этой связи «РИА Новости» составило список актеров, которые нелестно отзывались о России, но работают в стране.

В 2017 году внимание общественности привлек Анатолий Пашинин, известный по ролям в фильмах «Мы из будущего», «Грозовые ворота» и «Адмиралъ». Актер в 2014 году перебрался на Украину, выступил в поддержку евромайдана и регулярно критиковал российские власти. Позднее стало известно, что он вступил в запрещенную в РФ организацию «Правый сектор» и принимает участие в военных действиях в Донбассе.

В том же году с резкой критикой на граждан России обрушился Дмитрий Дюжев. Поводом для его недовольства стало то, что пассажиры экономкласса не уступили ему место в очереди на регистрацию. Дюжева возмутило отношение россиян к его «самоотверженной актерской работе». Кроме того, он усомнился в образе «образованного, порядочного и духовного» гражданина России.

Громкий скандал, в центре которого оказался художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, разразился в 2016 году. Он обвинил государство в «агрессивных наездах на художественные высказывания», а также выступил против «цензуры толпы». Высказывания худрука «Сатирикона» вызвало негативную реакцию в обществе.