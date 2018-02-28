Путин принял участие в коллегии МВД

В 2017 году в работе МВД укрепился ряд позитивных тенденций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

Он отметил, что за прошедший год раскрываемость преступлений в целом снизилась при росте раскрываемости по отдельным видам преступлений (убийства, разбойные нападения, квартирные кражи).

«Последние годы этот показатель, что называется, скачет: то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что ключевой в работе МВД принцип неотвратимости наказания реализуется не в полной мере.

Как сообщал портал iz.ru, Путин в среду принимает участие в заседании расширенной коллегии МВД. В рамках заседания президент подводит итоги работы ведомства за 2017 год и определяет задачи на текущий год.