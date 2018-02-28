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Путин принял участие в коллегии МВД

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В 2017 году в работе МВД укрепился ряд позитивных тенденций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

Он отметил, что за прошедший год раскрываемость преступлений в целом снизилась при росте раскрываемости по отдельным видам преступлений (убийства, разбойные нападения, квартирные кражи). 

«Последние годы этот показатель, что называется, скачет: то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», — подчеркнул глава государства. 

Он также отметил, что ключевой в работе МВД принцип неотвратимости наказания реализуется не в полной мере. 

Как сообщал портал iz.ru, Путин в среду принимает участие в заседании расширенной коллегии МВД. В рамках заседания президент подводит итоги работы ведомства за 2017 год и определяет задачи на текущий год. 

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