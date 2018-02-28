МВД России осуществило в 2017 году 66 экстрадиций и депортаций

В 2017 году Россия обеспечила 66 экстрадиций и депортаций преступников, разыскиваемых за границей. В данной работе принимали участие сотрудники МВД страны совместно с Интерполом.

Информация была озвучена в видеоролике, продемонстрированном перед открытием итоговой коллегии министерства за 2017 год, передает «РИА Новости».

«С использованием каналов Интерпола обеспечено 66 экстрадиций и депортаций разыскиваемых преступников», — отмечалось в видеоролике.