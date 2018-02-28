Путин отметил важность сохранения дружбы народов Казахстана и России

Президент РФ Владимир Путин отметил важными для Астаны и Москвы темы интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и сохранения дружбы между народами России и Казахстана.

Об этом глава государства рассказал в приветственном слове, которое было зачитано на международной конференции «Казахстан—Россия: союзничество, устремленное в будущее» начальником управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым в Астане в среду, 28 февраля.

По словам президента, как для Москвы, так и для Астаны некоторые темы в повестке конференции приоритетны. Среди них Путин назвал продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве и развитие человеческого капитала, а также сохранение и укрепление будущими поколениями добрых традиций сотрудничества и дружбы между народами Казахстана и России.

Президент выразил уверенность, что дискуссии на конференции будут содержательными и послужат дальнейшему развитию двусторонних отношений в интересах граждан. Также он отметил, что вопросы совершенствования образования, создания благоприятных условий культурного, духовного и интеллектуального развития молодежи весьма значимы.