Госнаграды победителям и призерам Олимпиады Путин вручит в среду

Государственные награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане вручит президент России Владимир Путин в Кремле в среду, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также 28 февраля глава государства примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации.

В ходе заседании планируется подвести итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2017 год, а также определить главные направления работы на 2018 год.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о готовящейся встрече президента России Владимира Путина с российскими олимпийцами.