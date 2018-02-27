Прямой эфир

Госнаграды победителям и призерам Олимпиады Путин вручит в среду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственные награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане вручит президент России Владимир Путин в Кремле в среду, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также 28 февраля глава государства примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации.

В ходе заседании планируется подвести итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2017 год, а также определить главные направления работы на 2018 год.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о готовящейся встрече президента России Владимира Путина с российскими олимпийцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле не исключили участия Путина в митинге в «Лужниках» 3 марта
Президента ждет «Правда и справедливость»
Владимир Путин посетит медиафорум ОНФ, где встретится с журналистами региональных изданий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017