Милонов предложил Мединскому не выпускать в прокат «Лето» Серебренникова

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, снятому по мотивам биографии музыканта Виктора Цоя.

По словам Милонова, новая картина Серебренникова уже подверглась резкой критике со стороны резидентов Ленинградского клуба. О том, что «Лето» не имеет ничего общего ни с людьми, ставшими прототипами героев фильма, ни с реальными событиями, заявили многие друзья и коллеги лидера группы «Кино», пишет депутат. А Борис Гребенщиков — лидер группы «Аквариум» — назвал ленту «ложью от начала до конца».

По мнению парламентария, Серебренников должен учесть все высказанные пожелания и переснять фильм, напомнив, что он был снят в том числе и на государственные деньги, передает «Федеральное агентство новостей».

Милонов высказал мнение, что искажение действительности может оскорбить не только участников событий, о которых повествует картина, но и обычных людей, поклонников русского рока. «Моя юность проходила именно в то самое время, на тех самых улицах, где собирались и формировались творческие коллективы и группы, о которых впоследствии узнает вся страна. Я всё прекрасно помню», — цитирует депутата RT.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм «Лето», находясь под домашним арестом. Полностью завершить работу над картиной он планирует весной, а в прокат лента должна выйти во второй половине 2018 года.

Картина «Лето» рассказывает о лете 1981 года, когда в Ленинграде под влиянием западных рок-звезд начинает зарождаться русский рок. Виктор Цой записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк».

Ранее портал iz.ru сообщал, что роль Цоя в фильме исполнил корейский актерТео Ю, а в роли музыканта Майка Науменко и его жены Натальи снялись Рома Зверь и Ирина Старшенбаум.