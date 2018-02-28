Погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии наградят

Погибшего при перестрелке в Казани сотрудника Росгвардии посмертно представят к награде. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Татарстану.

Подробности посмертного награждения сотрудника в управлении не уточнили. Ранее сообщалось, что семье мужчины окажут необходимую помощь, у него остались трое детей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жизни сотрудника полиции, раненного при стрельбе в жилом доме в Казани, ничего не угрожает.

Инцидент произошел в Казани на улице Авангардной во вторник, 27 февраля, вечером. Атаку устроил 34-летний Александр Петров. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт с супругой.