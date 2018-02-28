Прямой эфир
Сюжет:

В МВД рассказали о состоянии раненного при стрельбе в Казани полицейского

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жизнь сотрудника полиции, раненного при стрельбе в жилом доме в Казани, вне опасности, заявили в среду в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Состояние раненого сотрудника удовлетворительное. Он был прооперирован, сейчас его жизни ничто не угрожает», — сообщил «РИА Новости» сотрудник пресс-службы. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, перестрелка произошла на улице Авангардной во вторник вечером. Атаку устроил 34-летний Александр Петров. Предположительно, причиной стрельбы стал бытовой конфликт с супругой. В результате инцидента погиб сотрудник Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрелявший в Казани мужчина пытался ворваться в квартиру с детьми
В МВД назвали причину перестрелки в Казани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017