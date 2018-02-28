В МВД рассказали о состоянии раненного при стрельбе в Казани полицейского

Жизнь сотрудника полиции, раненного при стрельбе в жилом доме в Казани, вне опасности, заявили в среду в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Состояние раненого сотрудника удовлетворительное. Он был прооперирован, сейчас его жизни ничто не угрожает», — сообщил «РИА Новости» сотрудник пресс-службы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, перестрелка произошла на улице Авангардной во вторник вечером. Атаку устроил 34-летний Александр Петров. Предположительно, причиной стрельбы стал бытовой конфликт с супругой. В результате инцидента погиб сотрудник Росгвардии.