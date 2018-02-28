Стрелявший в Казани мужчина пытался ворваться в квартиру с детьми

Житель Казани, который устроил стрельбу в одном из районов города, пытался проникнуть в квартиру с детьми.

«По предварительным данным, 36-летний злоумышленник, вооруженный охотничьим ружьем, пришел к родственникам жены, у которых та гостила, и, открыв беспорядочную стрельбу, попытался проникнуть в квартиру, где помимо четырех взрослых находились трое несовершеннолетних», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Татарстану.

Как писал портал iz.ru, мужчина устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной в Казани вечером 27 февраля. Во время задержания преступник ранил сотрудников МВД и Росгвардии. Последний скончался по дороге в больницу.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Убийство».