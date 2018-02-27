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Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина, устроивший стрельбу в одном из домов в Казани, сдался сотрудникам полиции.

«Спецоперация в Казани завершилась. Стрелок сдался живым», — сообщил «Интерфаксу» источник.

По данным Следственного управления СК России по Республике Татарстан, перестрелка произошла на улице Авангардной. В результате от полученных ранений сотрудник СОБРа скончался на месте, госпитализирован полицейский.

Также был убит предполагаемый подельник сдавшегося мужчины. Ранее в соцсетях появилось видео перестрелки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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