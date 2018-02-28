Австралийский художник создал искусственные цветы с пыльцой для пчел

Австралийский художник Майкл Кэнди сделал для пчел искусственные цветы с нектаром и пыльцой. Таким способом художник решил привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел.

Как передает телеканал «Мир», в 2014–2015 годах численность этих насекомых в США сократилась на 42%. Теперь пчелы могут захватить пыльцу с искусственного цветка и перенести на настоящие цветы для опыления.

Цветы имеют по четыре лепестка, цвет которых был подобран экспериментально и похож на цветки рапса. В центре располагается трубка для подачи нектара, который был создан из воды и сахара, саму пыльцу взяли из ульев пчел.

Ранее сообщалось, что не менее 24 жителей города Сапопан в штате Халиско на западе Мексики пострадали при нападении роя пчел. По словам руководителя пожарной службы города Серхио Рамиреса, это был довольно агрессивный рой, «они жалили даже сквозь спецодежду».