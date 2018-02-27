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Рогозин призвал остановить «утечку мозгов» из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал сломать тенденцию по «утечке мозгов» из страны, в том числе из оборонной промышленности.

«Ни в коем случае не отдавать те решения, которые вырабатываются в нашей стране, ученым другого мира. Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место», — приводит «Интерфакс» заявление Рогозина, добавившего, что «эту тенденцию надо ломать».

В ходе научно-практической конференции в Московском государственном университете вице-премьер отметил, что нельзя допускать ситуации, при которой молодые российские ученые не могут реализовать свой потенциал в стране, что «открывает шлюзы» для его вымывания за границу. Рогозин призвал обязательно «перекинуть мостик от знаний к реализации».

Напомним, в начале февраля президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на прорывные проекты и практические результаты. Перед этим глава РАН Александр Сергеев заявил, что благодаря новым крупным исследовательским мегапроектам в России могут развернуть «утечку мозгов».

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