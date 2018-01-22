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Российские ученые создали рассасывающиеся в организме костные импланты

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Фото: Global Look Press
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Ученые отдела нанобиоматериалов и структур Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» разработали биодеградирующие (рассасывающиеся внутри организма) костные импланты.

Кроме того, созданы медицинские изделия для остеосинтеза — восстановления костей. При их использовании пациентам после курса лечения не нужно будет вновь ложиться в клинику на операцию для извлечения имплантов. 

По словам научного сотрудника лаборатории Никиты Седуша, в состав этих изделий можно ввести дополнительные вещества, лекарства, которые повышают биосовместимость. 

«Со временем эти импланты полностью рассасываются, — рассказал Седуш «Известиям».

Образцы растворимых в организме конструкций для остеосинтеза уже прошли доклинические испытания на овцах. Ученые планируют начать клинические испытания в начале 2018 года.

Подробнее — в материале «Известий»: 

Химики создали рассасывающиеся в организме костные импланты

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