Российские ученые создали рассасывающиеся в организме костные импланты

Ученые отдела нанобиоматериалов и структур Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» разработали биодеградирующие (рассасывающиеся внутри организма) костные импланты.

Кроме того, созданы медицинские изделия для остеосинтеза — восстановления костей. При их использовании пациентам после курса лечения не нужно будет вновь ложиться в клинику на операцию для извлечения имплантов.

По словам научного сотрудника лаборатории Никиты Седуша, в состав этих изделий можно ввести дополнительные вещества, лекарства, которые повышают биосовместимость.

«Со временем эти импланты полностью рассасываются, — рассказал Седуш «Известиям».

Образцы растворимых в организме конструкций для остеосинтеза уже прошли доклинические испытания на овцах. Ученые планируют начать клинические испытания в начале 2018 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Химики создали рассасывающиеся в организме костные импланты