Немецкие ученые создали наноруку из ДНК

Ученым из Мюнхенского технического университета удалось создать быструю искусственную руку из ДНК, с помощью которой можно перемещать молекулы в пространстве.

Устройство контролируется с помощью внешнего электрического поля. Механизм составляет всего 25 нанометров в длину и способен изготавливать вещества для различных лекарств.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», устройство станет незаменимым помощником в хирургической медицине. Согласно проведенным исследованиям, рука является самым высокоскоростным роботизированным устройством в мире.

Ранее сообщалось, что ученые смогли продлить жизнь горячим электронам в солнечных батареях.



