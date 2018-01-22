Путин положительно оценил работу нового главы РАН Александра Сергеева

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу нового главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева на встрече с чиновником в понедельник. Глава государства пообещал поддерживать Сергеева в решении возникающих проблем.

«Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук — такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и всё у вас пока получается», — цитирует Путина «РИА Новости».

Глава РАН изложил президенту свое видение реализации задач Академии наук, имея в виду прежде всего ее роль в координации Стратегии научно-технологического развития страны, а также предложил обсудить вопросы, связанные с ролью РАН в качестве заказчика фундаментальных исследований и разработкой и реализацией научной дипломатии.

Глава государства высказал надежду, что положения, озвученные Сергеевым в начале встречи, «будут развиваться так, как вы себе представляете», сообщает телеканал «360».