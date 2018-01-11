Возмутивший сенаторов учебник истории отправили на экспертизу в РАН

Минобрнауки отправило на экспертизу в Российскую академию наук (РАН) учебник истории, который подвергся критике в Совете Федерации за формулировки о присоединении Крыма к России.

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте министерства в четверг, 11 января.

Как сообщает «Интерфакс», за отправку учебника «История России: начало XX — начало XXI века» авторства Волобуева О.В., Карпачева С.П., Романова П.Н. издательства «Дрофа» на дополнительную экспертизу проголосовали 19 членов совета, еще двое воздержались.

Результаты экспертизы планируется получить до 27 января.

Ранее 11 января сообщалось, что украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под «филологический контроль».