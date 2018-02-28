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СМИ: разведка умолчала о «вмешательстве РФ» в выборы президента США

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Фото: TASS/Carol Guzy
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Сотрудники американской разведки не стали предупреждать местные власти о том, что российские хакеры якобы осуществили атаки на электронные системы для регистрации избирателей в ряде штатов в преддверии выборов президента США в 2016 году. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что американская разведка имела доказательства о вмешательстве хакеров, получивших несанкционированный доступ к сайтам штатов или электронным системам для учета голосующих. По информации телеканала, случаи вмешательства были зафиксированы в семи штатах: Аляске, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Техасе и Флориде. Действующий в то время президент США Барак Обама получил соответствующий доклад. При этом власти данных штатов получили информацию о том, что некие иностранные структуры изучают их электронные системы, предназначенные для проведения голосования. Однако представители шести из семи штатов отрицают, что перед президентскими выборами были зафиксированы случаи кибертак.

Почему сотрудники американской разведки умолчали о якобы присутствии вмешательства российских хакеров, не сообщается. В материале отмечается, что никакого влияния на исход выборов в США в итоге оказано не было.

Россия неоднократно отрицала обвинения в приписываемых попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также якобы наличии связей между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Согласно опросу Marist Poll, более 40% американских граждан опасаются вмешательства Москвы в предстоящие выборы в конгресс США.

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