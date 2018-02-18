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Белый дом пообещал не допускать вмешательства в выборы США

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Фото: Global Look Press/Ting Shen
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Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не намерены в будущем повторять ошибки администрации Барака Обамы и допускать вмешательства в свои выборы.

«В отличие от Обамы, президент не собирается идти на поводу у России или кого-то еще. Как он (Дональд Трамп. — Ред.) сказал вчера, пришло время остановить дикие и ложные обвинения, которые поддерживают реализацию планов таких плохих игроков, как Россия, а также время объединиться всем американцам, чтобы защитить целостность нашей демократии и выборов», — написала Сандерс в Twitter.

Напомним, минюст США ранее представил список из 13 россиян, которые, по мнению министерства, виновны во вмешательстве в выборы президента США.

В Кремле и МИДе РФ неоднократно заявляли о бездоказательности всех обвинений в адрес России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала обвинения в адрес россиян абсурдом, а глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что подобными выпадами власти США проявляют неуважение к собственному народу.

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